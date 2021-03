„Die kleine Botin“ mit den großen Ideen!

Seit anderthalb Jahren ist die „Krone“ auch am Riemerplatz in St. Pölten daheim - und weitet neben der regionalen Berichterstattung auch digitale Angebote kräftig aus. Neben dem täglichen News-Angebot auf krone.at wird auch auf einer eigenen Facebook-Seite ein interessanter Mix an aktuellen Informationen geboten. Mit April startet nun aber nicht nur zusätzlich ein eigener Instagram-Kanal, sondern auch ein neues und in dieser Form noch einzigartiges Medienprojekt.