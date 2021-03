Weiser Hirte wurde nun wiedergewählt

2009 hatten die Brüder den heute 65-Jährigen zum ersten Mal als ihren Hirten auserkoren. Nach zwölf Jahren war eine erneute Wahl notwendig geworden, zu der Abtpräses Johannes Perkmann von der Salzburger Benediktinerabtei Michelbeuern an die Gestand an der Donau geeilt war. Das Ergebnis nahm der neue alte Abt, der trotz seines hohen Amtes in der Wachau weiter mit viel Herzblut in seiner heimatlichen Pfarre in Unterbergern im Dunkelsteinerwald wirkt, in Dankbarkeit und Demut an.