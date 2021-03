Kriminaltourist (40) ging in Tirol auf Beutezug

Er hatte es auf Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände abgesehen! Immer wieder begab sich ein heute 40-jähriger Serbe in Tirol auf Beutezug und brach in Häuser sowie Wohnungen ein. Dabei stand der Kriminaltourist einmal sogar den Opfern Auge in Auge gegenüber. Nun muss der Mann hinter Gitter.