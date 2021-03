Impfstoffverwertung soll verbessert werden

„Vollständige Verwertung sicherstellen“

„Die Praxis hat gezeigt, dass vereinbarte Impftermine oft kurzfristig abgesagt werden und der geplante Impfstoffbedarf dadurch unterschritten wird. Bereits geöffnete Impfstofffläschchen müssen konstant gekühlt und möglichst rasch verimpft werden, damit der Impfstoff nicht verworfen werden muss. Restmengen, die von einer Impfärztin oder einem Impfarzt kurzfristig nicht benötigt werden, sollen auf der neuen Impfstoff-Plattform in eine digitale Bestandsliste eingetragen werden. Andere Impfstellen können über die Plattform auf diese Liste zugreifen. Bei Bedarf können die zur Verfügung gestellten Impfstoff-Restmengen gebucht und an impfwillige Personen verabreicht werden. So soll die vollständige Impfstoffverwertung sichergestellt werden.“