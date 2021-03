Taskforce Pflege: Schon wieder eine Arbeitsgruppe?

Ingrid Korosec: „Taskforce Pflege - was ist das?“

Im Laufe der „Krone“-Pflegeserie wurde mehrfach die Taskforce Pflege erwähnt. Aber was tut die eigentlich? Es handelt sich um eine Arbeitsgruppe, die gemeinsam mit dem Sozialminister Ideen für eine neue, bessere Pflege und Betreuung in Österreich entwickelt. Es arbeiten Vertreter aller Gruppen, die zu dem Thema etwas zu sagen haben, mit: Betreuungspersonal, pflegende Angehörige, Heimbetreiber, Anbieter mobiler Dienste wie Caritas oder Volkshilfe, Behindertenverbände u. v. m. Ich trete dort für die Interessen der besonders Betroffenen ein, jener älteren Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen. Natürlich hat jedes Mitglied der Taskforce seine eigene Sichtweise auf die jeweiligen Fragen. Das ist normal und auch gut so, denn die Vielzahl der Ideen gibt allen neue Denkanstöße. Trotz dieser „Vielstimmigkeit“ besteht Einigkeit, was die Hauptprobleme sind: Pflegende Angehörige tragen die Hauptlast, mehr als in vielen anderen Ländern.