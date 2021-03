Impfstoff-Deckel „größter Skandal der Geschichte“

Warum wurde weniger Impfstoff bestellt und wer ist überhaupt daran schuld, dass man nicht mehr Geld in die Hand genommen hat? Um diese Fragen dreht sich seit Tagen einer der größten innenpolitischen Debatten. Die Oppositionsparteien schießen sich nun auf das Finanzministerium ein, welches offenbar einen Kostendeckel in der Höhe von 200 Millionen Euro eingeführt hatte. „Dokumente, die uns vorliegen, belegen das. Das ist der größte Skandal in der Geschichte Österreichs“, zeigte sich SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch und NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker entrüstet.