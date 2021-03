In Graz gibt es nicht genug Outdoor-Bühnen

So stark wie noch nie wird sich heuer im Sommer das Kulturleben im Freien abspielen, weil in Zeiten der Pandemie dort wohl schneller wieder Veranstaltungen möglich sind. Doch für kleinere Konzertveranstalter in Graz ist der Schritt nach draußen gar nicht so einfach: Locations wie Kasemattenbühne oder Messeareal, sind zu groß und zu teuer. Kleinere Outdoor-Bühnen gibt es einfach nicht.