„Koks-Barone“ in Tirol auf der Anklagebank - Haft

Zunächst saß ein Marokkaner (27) vor Richterin Helga Moser, der laut Anklage mit über 300 Gramm Kokain gedealt haben soll. Unter anderem machte der Nordafrikaner einer hübschen jungen Frau den Hof, ließ sie auf seinem Handrücken eine „Line ziehen“, um später ihr Dealer zu werden. Diese erinnerte sich am Mittwoch erst nach mahnenden Worten der Richterin an die Wahrheit. „Es stimmt schon, was ich bei der Polizei gesagt habe. Ich habe von ihm insgesamt knapp 60 Gramm gekauft“, gestand sie schlussendlich.