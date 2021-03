Lego und die YouTuber: Ein juristisches Minenfeld

Am Mittwoch wird ein Urteil des Europäischen Gerichts erwartet, bei dem es in erster Linie darum geht, ob das Design eines Legosteins geschützt sein kann. Das Unternehmen ficht eine Entscheidung des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum an. Die Behörde vertritt den Standpunkt, dass das Design des Legosteins in erster Linie eine technische Funktion erfüllt.