Halbleitermangel: Intel baut neue Chip-Fabriken

Intel machte keine Angaben dazu, wann die Produktion in den neuen Fabriken in Arizona starten könnte. Die Investitionen dafür sollen sich auf 20 Milliarden Dollar (aktuell rund 16,9 Milliarden Euro) belaufen. In den nächsten Monaten solle auch der Ausbau der Kapazitäten in Europa angekündigt werden, sagte Gelsinger.