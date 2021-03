Tiroler „Food-Bikes“ durch Corona im Trend

Vier Grundmodelle gibt es: „Ice Cream“, „Cooking“, „Promotion“ und „Beverage“. Wobei die Bikes natürlich auch individuell angepasst werden können. Vom Eis-Bike im Park bis zum Grill-Bike in der Innenstadt ist alles möglich. Die Produktion, der Showroom sowie der Verwaltungsbereich befinden sich am Standort Wattens. Von dort werden die Food-Bikes mittlerweile in die ganze weite Welt exportiert.