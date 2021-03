Zahl der Fahrzeuge in der Steiermark wächst weiter

Leben ohne Auto ist am Land oft nicht möglich

Kurz und gut: Es gibt einfach viele Regionen, wo man ohne Auto nicht auskommt. Und so verwundert es auch nicht, dass die Zahl der Pkw vor allem in ländlichen Regionen sehr hoch ist: 711 Pkw pro 1000 Einwohnern gibt es etwa in den Bezirken Südoststeiermark und Hartberg-Fürstenfeld als Spitzenreiter des Bundeslandes. Und auch in keinem anderen Bezirk ist diese Zahl unter 600 - siehe Grafik unten! Einzig in der Landeshauptstadt ist die Zahl beträchtlich niedriger - nicht einmal jeder zweite Grazer hat ein eigenes Auto. Dabei war Graz noch im Jahr 1984 steirischer Spitzenreiter bei den Autobesitzern.