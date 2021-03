„D&D: Dark Alliance“ erscheint schon am 22. Juni

Wizards of the Coast hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Action-Rollenspiel „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ veröffentlicht. Darin gibt es nicht nur frisches Gameplay zu sehen, sondern es wird auch das Veröffentlichungsdatum verraten. Am 22. Juni geht es los - am PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.