Aderlass in Ferlach: Regisseur und Goalie weg!

Wurf aus zwölf Metern, Stange rechts, Stange links – und rein ins Glück, 32:32! So hatte Kapitän Dean Pomorisac seine Ferlacher mit der Schlusssirene gerade noch in die Overtime gerettet. Doch mehr ging da in Bregenz nicht mehr – nach zweimal fünf Minuten setzte es das Aus im ÖHB-Cup-Viertelfinale, 36:38. „Wir haben zu viele Chancen vergeben“, seufzte Pomorisac, dessen elf Tore bei seinem Comeback nicht reichten. Und so bleibt Ferlach in Bregenz weiterhin ohne Sieg.