Von herabfallender Fichte am Rücken getroffen

Eine an die 25 Meter hohe Fichte hatte ein Lavanttaler Forstarbeiter am Montag geschlägert. Doch der Baum blieb in den Ästen anderer Fichten hängen. Als der 52-Jährige in der gedachten Fallrichtung wegging, um vorerst andere Arbeiten zu erledigen, krachte die Fichte herab und verletzte ihn schwer am Rücken.