Nach Bidens „Killer“-Sager: Putin gibt sich zahm

Zur Vorgeschichte: Russland hatte seinen Botschafter in den USA am Mittwoch für Gespräche nach Moskau beordert, nachdem US-Präsident Joe Biden Kreml-Chef Wladimir Putin in einem Interview indirekt als „Mörder“ bezeichnet hatte. Außerdem werde der russische Staatschef dafür „bezahlen“, dass er seine Präsidentschaftskandidatur 2020 zu untergraben versucht habe, setzte Biden nach.