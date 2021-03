Live-Debatte: Putin drängt auf Antwort von Biden

Bedingung: Debatte muss live sein

Er lade Biden dazu ein, „unsere Diskussion fortzusetzen, aber unter der Bedingung, dass wir dies live tun, wie man das so schön nennt: online“, sagte Putin am Donnerstag im russischen Fernsehen. Russland hoffe immer das Beste, sei aber auch immer auf den schlechtesten Fall vorbereitet, so Peskow auf die Frage, ob ein neuer Kalter Krieg mit den USA drohe. Putin hatte am Donnerstag Biden eine direkt übertragene Online-Debatte angeboten.