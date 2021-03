Chip-Knappheit: Ford stoppt kurzzeitig Produktion

Ford erklärte, dass zusätzlich die Produktion in den Werken in Louisville, Kentucky, und in Köln für einige Zeit gestoppt werde. Im Kölner Werk, wo der Ford Fiesta gebaut wird, standen die Bänder bereits vom ersten bis 16. März still. Auch am 22. März soll laut Unternehmen dort die Arbeit ruhen. Die Kosten für diese Maßnahmen seien in der früheren Prognose des Automobilherstellers enthalten, wonach sich Fords Gewinne heuer allerdings aufgrund des Chip-Mangels um ein bis 2,5 Milliarden Dollar verschmälern könnten.