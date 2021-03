„Krone-Stimmheldin“ tritt jetzt bei Starmania an

Ihr Gewinn - ein Auftritt bei der Starnacht - fiel zwar coronabedingt ins Wasser; bis er nachgeholt wird, hat die Sängerin und Schauspielerin an der Wiener Volksoper aber ohnehin genug zu tun: Mit dem Diplom als Musicaldarstellerin in der Tasche spielt sie schon in kleineren Rollen. Und als Elizabeth Constance hat sie jetzt bereits ihre zweite Single herausgebracht. Den Titel „Remember “ hat sie natürlich selbst komponiert und getextet.