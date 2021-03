Office 365: Drei von vier Konten wurden geknackt

Der Grund für die verblüffend hohe Zahl an Sicherheitsvorfällen: Wenn ein Angreifer erfolgreich ins Firmennetz eindringt, kapert er in der Regel gleich eine Vielzahl von Office-365-Konten. Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels SMS-Zusatzcode hilft auch nur bedingt. In vielen Firmen werden die SMS der Mitarbeiter-Handys zentral gesichert. Dringt ein Angreifer ins Netzwerk ein, hat er oft auch Zugriff auf diese Login-Codes, streicht „WinFuture“ hervor.