Das Homeoffice lässt grüßen

Da die Behandlung langwierig ist, rät sie, so gut wie möglich Beschwerden vorzubeugen, z. B. mit einer ergonomisch geformten Maus für seitliches Klicken und folgenden Übungen: Eine Faust bilden, bei der der Daumen außen über den anderen Fingern liegt - 10 Sekunden lang halten, dann die Finger ausstrecken und weitere 10 Sekunden in dieser Position bleiben. 5 Mal wiederholen. Oder abwechselnd eine flache Hand bilden und Finger spreizen, mit dem Daumen jeden einzelnen Finger berühren. Finger spreizen und eine „Kralle“ formen sowie einen „Like“-Daumen machen und damit Kreise ziehen. Auch das Smartphone haben wir öfter als früher in der Hand, weil uns Kollegen über Instagram, WhatsApp und andere Dienste Nachrichten senden, die wir umgehend beantworten sollen. Der Daumen ist im Dauereinsatz. Die damit verbundene unnatürliche Dreh- und Spreizbewegung kann zu Schmerzen am Daumenansatz und im Handgelenk führen. Dieses Krankheitsbild heißt Handydaumen. Auch die immer größer werdenden Handys spielen eine Rolle.