Durch Umweltzerstörung gefährden wir uns selbst

Wir können unsere Lebensweise doch nicht von einem Tag auf den anderen komplett ändern.

Verhaltensänderungen sind schwierig. Aber es geht nicht um kompletten Verzicht. Wichtig sind möglichst viele kleine Schritte, je nach Alltag. In meinem Buch werden Grundlagen fundiert dargestellt. Es soll einerseits immunisieren gegen Fake-News, aber auch einfache Maßnahmen aufzeigen, die leicht in den Alltag integrierbar sind. Fleischkonsum reduzieren, biologisch, regional, saisonal einkaufen. Das Auto öfters stehen lassen und kurze Wege zu Fuß oder mit dem Rad erledigen, Rolltreppe statt Aufzug. Auch die Politik ist gefragt und muss Rahmenbedingungen so legen, dass es uns leichter fällt, das einzuhalten, z. B. den öffentlichen Verkehr ausbauen. Trotz gewisser Verbesserungen ist hier noch viel Luft nach oben, vor allem am Land. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass vieles geht. Es müssen nur die entsprechenden Prioritäten gesetzt werden. Eines dürfen wir nicht vergessen: Auch wenn jetzt Corona im Vordergrund steht, die Klimakrise stagniert nicht. Dabei geht es nicht nur um die Umwelt, sondern um unser eigenes Wohlbefinden sowie die Gesundheit der nächsten Generationen.