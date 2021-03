„Gesundheits-Belastungen sind oft menschengemacht“

Die gesundheitliche Belastung, die wir durch unsere Lebensweise in Kauf nehmen oder gar selbst herbeiführen, werde meist unterschätzt. „Viele Einflüsse sind menschengemacht. Wir haben es selbst in der Hand hier moderierend einzuwirken - gerade was die Klimakrise auch angeht“, so Hutter. Die zentrale Frage hier sei: „Möchten wir das - was in der Wissenschaft schon längst bekannt ist - nämlich die Maßnahmen setzen, damit unser Klima sich nicht so drastisch verändern wird.“