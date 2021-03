Horrorbilder: Als Militär Särge aus Bergamo fuhr

Die Fotos aus dem März des vergangenen Jahres hatten sich in das Gedächtnis der Menschen in Italien eingebrannt: Das Militär musste damals die vielen Corona-Toten in Särgen aus Bergamo schaffen und in Krematorien anderer Städte bringen, weil kein Platz mehr war. Tausende Menschen infizierten sich damals mit dem Coronavirus, Hunderte fielen ihm zum Opfer. Bergamo galt als das Epizentrum des Corona-Ausbruchs in Europa. Am Donnerstag will die Stadt der Corona-Toten gedenken.