Im Raum Bergamo werden bereits die Särge knapp

In der von der Covid-19-Pandemie besonders betroffenen Stadt Bergamo sind angesichts der hohen Zahl der an der Lungenkrankheit Verstorbenen in den vergangenen Tagen die Särge knapp geworden. Bestattungsfirmen in der italienischen Region Lombardei sind unter Druck geraten. 60 Särge wurden bestellt, lediglich 30 konnten geliefert werden.