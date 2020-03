Bergamo: Leichenwagen-Großaufgebot vor Friedhof

Wie schwer Italien vom neuen Coronavirus getroffen wurde, wird an den Opferzahlen mehr als deutlich: 349 Todesfälle gab es allein am Montag zu beklagen, 23.073 Menschen sind mit dem tückischen Erreger infiziert. Vor dem Friedhof von Bergamo, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Lombardei reihte sich am Montag Leichenwagen an Leichenwagen. Mit 1420 Todesopfern und 14.629 Covid-19-Infizierten ist die Lombardei die am stärkste betroffene Region Italiens.