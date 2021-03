Für Italien beginnt der dritte Corona-Lockdown

Frisöre erlebten Kundenansturm

Die Italiener nutzten das letzte Wochenende vor Beginn des Lockdowns in mehreren Regionen, um in Parks und am Strand spazieren zu gehen und Zeit in Freien zu genießen. Viele speisten zu Mittag in Restaurants vor der am Montag geplanten Schließung von Lokalen und Geschäften. Viele Frisörsalons erlebten einen regelrechten Kundenansturm. Die Polizei musste in Rom und Mailand größere Menschenansammlungen auflösen.