Sommerschule: Hürdenlauf für Kinder mit Handicap

Die Anmeldefrist für den in der Pandemie eingerichteten Förderunterricht in den Sommerferien läuft. In Tirol haben im Vorjahr besonders viele Kinder daran teilgenommen. Eltern und Vertreter von Behinderten-Hilfsorganisationen klagen nun über fehlende Zusagen für Assistenzkräfte. Ohne die können Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Sommerschule nicht besuchen.