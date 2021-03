„Ich bin nicht der Typ für Selbstmitleid“

Ein Stimmungsaufheller war gestern auch der Besuch einiger Sturm-Profis, die Süßigkeiten mitbrachten. „Den Zucker brauche ich jetzt auch“, lacht der Verteidiger, der noch bis Freitag im UKH bleiben muss. Danach geht’s bald heim zu den Eltern nach Salzburg.



Reha in Deutschland

„Dass ich künftig mehr Zeit mit ihnen verbringen kann, ist das einzig Positive an der G’schicht. Darauf freue ich mich schon, es wird mir Energie geben.“ Sechs Wochen werden Krücken und Schiene nun seine treuen Begleiter sein. Die Reha wird Ingolitsch, wie zuvor schon die Pechvögel Geyrhofer und Trummer, teilweise in Deutschland absolvieren.