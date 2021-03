Tirolerin (32) von Gauner über Messenger betrogen

Via Messengerdienst wurde die 32-Jährige Ende Februar von dem Webbetrüger angeschrieben. „Dieser bot ihr einen Zusatzverdienst an. Die Frau ging auf das Angebot ein und blieb mit dem Unbekannten in Kontakt“, heißt es seitens der Polizei. Der Täter überredete die Tirolerin in weiterer Folge zu insgesamt sechs Überweisungen von „Gebühren“ für das Angebot des Zusatzverdienstes. „Nach der letzten Überweisung war der Unbekannte nicht mehr erreichbar.“