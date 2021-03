Mehr Punkte, weniger Klasse

Die Punkteausbeute der Mozartstädter ist umso bemerkenswerter. Denn trotz aller Abgänge in den letzten 14 Monaten und der Sperre der beiden Malier sammelte der Serien-Meister in der Bundesliga vier Punkte mehr als im Vergleichszeitraum der letzten Spielzeit. Zudem thront Salzburg, anders als 2020, vor Ende des Grunddurchgangs komfortabel an der Tabellenspitze.