„Bei Impfstoff-Bestellung wurden Fehler gemacht“

„Sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten“ seien Fehler gemacht worden, sagte der Stellvertreter von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Am Ende der Pandemie könne man Bilanz ziehen, um zu sehen, „was wir falsch und was wir richtig gemacht haben“. In der jetzigen Situation aber sei die Versorgung aller Europäer mit Impfstoff wichtiger. Hierbei verstehe er auch den Anspruch der Bürger, „dass wir schnell liefern müssen“, wie Timmermans in dem Interview betonte.