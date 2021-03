Impfstoff von Johnson & Johnson in EU zugelassen!

Vakzin in den USA bereits zugelassen

Vor rund zwei Wochen war das Präparat, das von der Johnson-&-Johnson Tochter Janssen in den Niederlanden entwickelt worden war, bereits in den USA zugelassen worden. Die Wirksamkeit liegt nach Angaben der EMA bei etwa 67 Prozent. Bei einer schweren Covid-19-Erkrankung lag der Schutz in den Studien bei mehr als 85 Prozent - und das gilt auch für Ältere. Das Vakzin soll auch gegen Virus-Varianten effektiv sein.