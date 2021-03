Kampf um Impfstoffe: „Solidarität der EU bröckelt“

Slowakei kauft „Sputnik V“

Auch die Slowakei hat am Montag zwei Millionen Stück des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ gegen Covid-19 gekauft. Damit setze sich der konservativ-populistische Ministerpräsident Igor Matovic gegen Widerstände in der eigenen Regierungskoalition durch, die zunächst die Entscheidungen der EMA abwarten wollte. In Polen setzt Präsident Andrzej Duda in einem ebenfalls am Montag veröffentlichten Interview auf die Kooperation mit China, Warschau will sich mit der China-Vakzine Sinopharm eindecken.