Kuriositäten rund um die Wohnzimmertests

Die von der Regierung zur Verfügung gestellten Gratistests sind in vielen Apotheken längst vergriffen. In den nächsten Tagen soll Nachschub eintreffen. Die erste Lieferung wartete mit so mancher Kuriosität auf. Vor allem die Beipackzettel hatten es in sich. In manchen Fällen fanden sich darin sogar Falschinformation zur Deutung des Testergebnisses.