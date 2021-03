Sturm-Goalie auf dem Weg zur besten Saison

Gegen die Austria soll heute (17) zum neunten Mal die Null stehen. Gegen jenen Klub, bei dem der Sturm-Keeper einst auch im Nachwuchs spielte. „Aber ich bin kein Kind aus Favoriten, vielmehr der Südstadt. Ich bin in Mödling aufgewachsen. Mein Bruder hat bei der Admira gespielt, da bin ich halt auch als kleiner Knirps dem Ball nachgelaufen.“



Traumtor als Goalie

Die violette Vergangenheit ist also vernachlässigbar, nur mit Austria-Coach Peter Stöger verbindet den Teamtormann ein besonderes Band. Unter ihm bestritt Siebenhandl 2011/12 seine erste volle Bundesliga-Saison in Wr. Neustadt. „Dafür bin ich Peter sehr dankbar. Ohne ihn wäre mein Karriere später, oder vielleicht gar nicht losgegangen“, meint Siebenhandl, der damals auch sein einziges Tor erzielte. Ein 80-m-Freistoß über den gegnerischen Goalie hinweg!