„Gegen Sturm werde ich nie bei einem Tor jubeln!“

Jedenfalls begann eine Odyssee durch Europa. Leihen zu Brentford (Eng), Ferencváros Budapest und Zürich folgten. Eine Rückkehr nach Graz scheiterte 2017. Weil Sturm-Verteidiger Lykogiannis, den die Bullen damals gerne gehabt hätten, angeblich zu viel Gehalt forderte. „Ich hab öfters gehofft, dass es mit Sturm noch einmal klappt. Aber es hat nicht sollen sein.“



„Geile Zeit“

Einen Platz in seinem Herzen werden die Schwarzen aber immer haben. „Es war eine geile Zeit“, schwärmt der heute 28-Jährige und verspricht: „Sollte ich einmal gegen Sturm treffen, dann wird’s keinen Jubel geben. Nicht heute und nicht in fünf Jahren.“ Nach 13 Jahren fern der Heimatstadt samt eineinhalb Jahren zuletzt in Karlsruhe will der Stürmer nun in Wien sesshaft werden. Und bei der Austria für Furore sorgen. Vielleicht schon morgen in seinem ehemaligen „Wohnzimmer“.