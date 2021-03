Ein letztes Mal quälen

Stadlober: „Das ist brutal“

Gestern saß sie schon wieder im Auto, ging es in die Schweiz. Im Engadin findet dieses Wochenende das Weltcupfinale der Langläufer statt. Salzburgs Loipenfloh muss Samstag (15.30) über 10 km in der klassischen Technik ran, Sonntagfrüh (8.15) folgt der 30er im Skating. „Das ist brutal, in so einem kurzen Abstand hatte ich das noch nie“, erklärt sie. Dennoch freut sich Stadlober darauf, sich ein letztes Mal in diesem Winter auf Topniveau quälen zu können. „Ich pushe mich noch mal und bin echt froh, dass wir noch zwei coole Rennen haben“, erklärt sie. Jene in Oslo und Peking wurden coronabedingt abgesagt, weshalb die Eidgenossen einsprangen.