Sportchef hört auf - Trainer will bleiben

Für den Coach kein Beinbruch. „Wir wissen unsere tolle Serie im Herbst, als wir acht Spiele in Folge ungeschlagen waren, richtig einzuschätzen. Jetzt stehen die Gegner viel tiefer gegen uns, das haben wir uns erarbeitet“, meint Semlic, der Samstag in der Früh beim „Gipfel“ mit Lafnitz-Boss Bernhard Loidl und Sportchef Erwin Frieszl ist.



Semlic ist glücklich

Letzterer wird sein Amt im Sommer aber zurücklegen. „Ich muss einfach kürzer treten, höre als Sportchef auf. Dem Verein bleibe ich aber erhalten“, erklärt Frieszl. Offen ist auch die Zukunft des Trainers, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. „Ich bin glücklich, hier als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Ich höre auf mein Bauchgefühl - und das passt bei Lafnitz.“ Einer Vertragsverlängerung steht also nichts mehr im Wege.