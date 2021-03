Grazer Senkrechtstarter fordert den Weltmeister

Snooker-Staatsmeister Florian Nüßle bekommt seine nächste Chance im Snooker-Profilager. Der 19-jährige Grazer rutschte aufgrund der Absage des Maltesers Alex Borg in das 128 Spieler starke Feld der „World Snooker Tour (WST) Pro Series“ in Milton Keynes, England. Nüßle bestreitet am Samstag ab 10:00 Uhr Ortszeit in seiner Vorrundengruppe insgesamt sieben Matches gegen hochkarätige Profi-Konkurrenz.