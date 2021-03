Braucht es ein neues Corona-Kulturformat?

Viele offene Fragen

Darüber hinaus seien viele Fragen offen: „Braucht es einen Covid-Beauftragten? Was muss von der Bezirkshauptmannschaft abgesegnet werden? Wie müssen die Zugangstest-Überprüfungen abgewickelt werden, wer trägt letztendlich die Verantwortung?“ Auch in den Bereichen Tanz und Chöre herrsche große Verunsicherung. „Ich halte einen echten Start am 15. März für utopisch, denn wenn man öffnet, muss man auch wissen, wie“, sagt sie. Dass einiges noch abgeklärt werden muss, bestätigt auch Stephan Kasimir vom „Unpop“-Ensemble. „Wir haben unser neuestes Stück erst vor kurzem fertig geprobt. Anfang April werden wir es im Kulturhaus Dornbirn aufführen“, erklärt er. Bis dahin sollten alle Unklarheiten beseitigt sein.

Froh über Öffnungsschritte

Was die Zutrittstests angeht, zeigt sich Kasimir vorsichtig optimistisch: „Wenn das unkompliziert gestaltet wird, dann können auch wir als Ein-Mann-eine-Frau-Betrieb das stemmen“, erklärt der Theatermacher. Froh über die Öffnungsschritte ist man auch im Landestheater und im Theater Kosmos in Bregenz. Beide Häuser wollen spielen, wegen der nach wie vor gültigen Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr bevorzugt am Wochenende, bevorzugt am Vor- oder Nachmittag. So kommt wenigstens das etwas angestaubte Matinee-Format zu neuen, ungeahnten Ehren.