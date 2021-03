Spar hilft Gemüsebauern in Tirol durch die Krise

„Viele Tonnen Gemüse, die in einem normalen Winter in den Gasthäusern und Hotels auf den Tisch kommen, befinden sich heuer noch in den Lagern unserer Bauern“, weiß LHStv. Josef Geisler und betont. „Der heimische Handel sorgt in einem Schulterschluss dafür, dass diese wertvollen Lebensmittel aus der Region nun in die Geschäfte kommen und nicht vernichtet werden müssen.“ Dank der Zusammenarbeit zwischen Agrarmarketing Tirol, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer sowie der Firma Spar konnte durch neue Produktentwicklungen Tiroler Gemüse in die richtigen Kanäle gelenkt werden. „Wir helfen jetzt so gut wir können und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt“, so Christof Rissbacher, GF von Spar Tirol und Salzburg.