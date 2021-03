Fünf Fakten zu begrünten Häusern

2. Wie können Fassaden bepflanzt werden?

Das Vorzeigeprojekt ist der vertikale Garten beim Headquarter der Uniqa-Versicherung in der Grazer Annenstraße. Dort wurden Tröge an der Hausmauer montiert, in denen Bäume gepflanzt wurden. „Bodengebundene“ Fassadenbegrünungen - die traditionelle Art - sind nicht so aufwändig. Dabei werden Kletterpflanzen in die Erde (oder in Tröge, die auf den Gehsteig gestellt werden) gesetzt - ein schönes Beispiel dafür ist das Hotel Daniel beim Grazer Hauptbahnhof.