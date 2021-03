Nach Kassasturz-Forderung gelb-grüner Finanzzoff

Der Streit um die Innsbrucker Stadtfinanzen hat an Schärfe gewonnen, seit BM Georg Willi im Vorjahr versucht hat, vier Millionen Euro Personalkosten einfach nicht zu budgetieren, um den damaligen Leiter der Personalabteilung zu einem rigiden Sparkurs zu bewegen. Was so natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Jetzt ist wieder eine Million Euro nicht erfasst. FI-GR Markus Stoll als Leiter des Finanzausschusses forderte einen Kassasturz.