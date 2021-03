Wenn der Schularzt zu lang Pause macht

Fataler Mangel

Dieser Mangel an ärztlichem Personal an den Schulen sei aus vielerlei Gründen fatal: „Neben der physischen Gesundheit spielen Schulärzte auch eine große Rolle in Sachen psychischer Gesundheit der Kinder: Mobbing oder Gewalt ist auch in Tirol ein großes Thema. Die Routineuntersuchungen stellen vor allem für Kinder aus bildungsfernen Familien die einzige Gesundheitskontrolle dar. Experten befürchten aufgrund der Corona-Pandemie einen Anstieg der körperlichen und sexuellen Gewalt. Ohne die schulärztlichen Untersuchungen bleiben auch mögliche Spuren von Misshandlungen meist unentdeckt.“