Rasche, unbürokratische Hilfe dank „Krone“-Familie

„Unser größter Vorteil ist, dass wir in echten Notfällen ganz schnell und unbürokratisch helfen können“, so „Steirerkrone“-Chefredakteur Oliver Pokorny. „Und dass wir das Ohr immer ganz nah am Leser haben. Wir helfen nicht nach Gießkannenprinzip, sondern zielgerichtet und nachhaltig. Dort, wo es ankommt.“