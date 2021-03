Extreme Mutationswerte im Pongauer Abwasser

Die Viruslast im Salzburger Abwasser steigt, aber nicht dramatisch“, erklärt Heribert Insam von der Uni Innsbruck, der die Proben von fünf Salzburger Kläranlagen untersucht. Am stärksten verbreitet ist die britische Mutation im Pongauer Abwasser: Gut 90 Prozent der gefundenen Virusspuren gehören dieser Variante an. „Die britische Mutation ist schon überall verbreitet“, so Insam.