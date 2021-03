Erika Thaler: Ganz allein in den Hohen Tauern

Kein fließendes Wasser, keine Heizung, die per Knopfdruck wohlige Wärme spendet, dafür Schnee und eisige Kälte: Man muss schon ein besonderer Mensch sein, um ganz allein den Winter in den Bergen zu verbringen. Die sympathische und immer gut gelaunte Erika Thaler ist so jemand. Wer Erika im Winter besuchen will, der braucht nicht nur gute Kondition. Nur mit Allradwagen und Tourenskiern ist der Alpengasthof Marterle neben einer der wohl schönsten sowie höchstgelegenen Wallfahrtskirchen in Österreich, die in knapp 2000 Meter Höhe über Rangersdorf und dem Kärntner Mölltal thront, zu erreichen.