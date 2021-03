Massenimpfungen nehmen Fahrt auf

Nach dem Tod einer Krankenschwester des Landesklinikums Zwettl, der zuvor der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca verabreicht wurde, war auch im Ländle kurzzeitig die Aufregung groß. Eine Überprüfung der für Vorarlberg bereitgestellten Impfdosen ergab schließlich, dass keine Viole aus der in Niederösterreich verwendeten Charge dabei waren - folglich konnte für die Impfungen am Sonntag grünes Licht gegeben werden. Letztlich wurden rund 2600 Dosen des AstraZenaca-Präparats verimpft - und zwar ausschließlich an Personen, die unter 65 Jahre alt sind. Für die Älteren waren indes die rund 6900 Dosen der Hersteller Biontech und Moderna reserviert. Der Schwerpunkt an diesem Impfwochenende lag auf jenen über 80-Jährigigen, die sich bis zum 1. März für eine Impfung vormerken lassen hatten. Die restlichen Immunisierungen entfielen auf unter 65-Jährige mit einem erhöhten Risiko sowie Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich.