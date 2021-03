Media-Saturn-Chef wechselt zum FC Barcelona

„MediaMarktSaturn ist nicht nur irgendein Unternehmen. Es ist seit mehr als 18 Jahren meine berufliche Heimat. Diese Entscheidung ist mir extrem schwergefallen. Gleichzeitig kann ich diesen Schritt in der klaren Überzeugung gehen, dass MediaMarktSaturn eine große Zukunft bevorsteht. Jetzt freue ich mich auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben. Die Chance zu haben, die Zukunft des vielleicht größten und berühmtesten Vereins der Welt maßgeblich mitzugestalten, und das in meiner Heimatstadt, in der meine Familie lebt - diese Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben“, so Ferran Reverter Planet in einer Mitteilung des Konzerns.